Пока "Кайрат" буксует в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу, некоторые его воспитанники в других клубах высшего дивизиона проявляют себя с наилучшей стороны. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, как они могли бы помочь алматинской команде.

Сейчас из воспитанников "Кайрата" наибольшее внимание к себе привлекает центральный защитник "Кызыл-Жара" Алибек Касым. 23-летний игрок настолько вырос качественно и ментально, что прочно застолбил за собой место в составе клуба высшего дивизиона и дождался первого в своей карьере приглашения в сборную Казахстана.

В текущем сезоне игрок "Кызыл-Жара" забил пять мячей, в том числе в ворота "Кайрата", из-за чего алматинцы потеряли два очка (1:1). Столько же голов в петропавловском клубе у бразильского форварда Данило Алвеса. Но легионер уже покинул северян, и поэтому Касым остается единственным лучшим бомбардиром команды.

Учитывая, что у "Кайрата" не все ладно в обороне, возвращение Касыма было бы весьма кстати. Игроки данной позиции, обладающие казахстанским паспортом, весьма дефицитное явление, и молодой защитник стал бы безусловным усилением клуба. К слову, Касым в основном составе "Кайрата" сыграл лишь один матч. Было это в 1/8 финала Кубка Казахстана-2018, когда алматинцы обыграли на выезде "Окжетпес" - 5:3.

Еще одним открытием нынешнего сезона стал полузащитник "Жетысу" Адам Адахаджиев. Причем "Кайрату" не надо охотиться за 22-летним игроком - права на него принадлежат алматинцам, а талдыкорганцы лишь арендовали его до конца сезона.

Возможно, ему еще надо окрепнуть и получать практику в "Жетысу" - в "Кайрате" все-таки будет сложнее выигрывать конкуренцию у таких партнеров, как Яцек Гуральски, Айбол Абикен или Небойша Косович, и есть риск опять оказаться в запасе. Но с другой стороны, возможность реализовать свои амбиции в момент, когда клуб находится в игровом кризисе, а ключевой исполнитель Гуральски выбыл на несколько месяцев из-за тяжелой травмы, тоже не стоит отрицать.

За алматинский клуб Адахаджиев провел во всех турнирах десять матчей. В сезоне-2020 он выиграл чемпионат Казахстана.

В "Жетысу" на его счету 13 игр и два гола.

Еще один воспитанник алматинцев Ескендир Кыбырай выступает сейчас за "Шахтер". 23-летний футболист прошел все ступени подготовки резерва в клубе, но за основной состав не играл.

Кыбырай отличается универсальностью и может закрывать позиции на обоих флангах. В алматинском клубе хватает исполнителей данного амплуа, но наверняка не лишним было бы обратить внимание на своего воспитанника.

В текущем сезоне Кыбырай провел 12 встреч за "горняков".

Напомним, "Кайрат" отстает от лидирующей "Астаны" на десять очков. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"© (1, 2), ФК "Шахтер"© (3)

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