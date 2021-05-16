Фанаты "Кайрата" встретили футболистов алматинской команды в аэропорту после поражения от уральского "Акжайыка" в 11-м туре Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" проиграл в гостях "Акжайыку" со счетом 0:1. Алматинцы не могут выиграть три тура подряд. В следующем туре подопечные Алексея Шпилевского примут "Актобе", игра пройдет 18 мая.

На видео капитан "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев извинился за последние результаты и сказал, что они обещают все исправить.

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