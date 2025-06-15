"Фанаты тут отбитые". Футболист оскорбил болельщиков "Атырау" и захотел сменить клуб

Очередной скандал разгорелся в стане главного аутсайдера этого сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - клубе "Атырау". Болельщики возмущены поведением одного из футболистов команды, сообщают Vesti.kz.

В Instagram-аккаунте Dopsportkz появился пост, где несколько футболистов "Атырау" были запечатлены в увеселительном заведении с алкоголем. И это при том, что нефтяники демонстрируют худшие результаты в КПЛ-2025.

Один из футболистов обратился к автору поста, сделав крайне эмоциональное заявление:

"Думаете, футболисты не пьют? Не несите чушь. Мы играем на пределе. Если честно, мне плевать на ваш футбол в Атырау. Свалю, как только откроется трансферное окно. Фанаты тут тоже отбитые, с ума сойти можно. В игрушки не верьте. "Атырау" вылетит в первую лигу, это уже решено. А вы, как клоуны, продолжайте фоткаться и бегать за людьми", - написал неназванный футболист в ответ на эту публикацию.

И все-таки игрокам "Атырау" удалось добиться того, чтобы скандальный пост был удален из соцсетей. Но благодаря другому футболисту, который крайне уважительно отнесся к автору публикации.

"Хотел поговорить с вами о посте, который вы опубликовали. В тот день, 17 мая, у нашего игрока был день рождения. На этом мероприятии были не только мы втроем, но и вся команда. Я сам спиртное не употребляю. Я не беспокоюсь о том, что этот пост увидит народ, но мне было бы нелегко, если этот пост увидят мои родители... Поэтому прошу отнестись с пониманием и удалить этот пост", - написал футболист.

Болельщики "Атырау", обсуждающие ситуацию в соцсетях, узнали, что автор этих слов - 23-летний Ерсултан Калдыбеков. Именно его уважительная риторика убедила автора поста удалить неоднозначную публикацию.

Однако фанатов больше беспокоит то, кто же автор слов с первого скрина. Они потребовали у генерального директора клуба Дидара Сыдыкбека найти его и строго наказать. Кроме того, у болельщиков есть несколько версий касательно того, кто мог так неуважительно высказаться о поклонниках команды и клубе в целом.

Добавим, что 17 мая свой день рождения праздновал 21-летний нападающий Ян Труфанов, арендованный у "Кайрата".



Накануне "Атырау" на своем поле проиграл жезказганскому "Улытау", большую часть матча играя в большинстве (0:1). В 15 матчах этого сезона во всех турнирах у команды одна победа, одна ничья и 13 поражений.

С четырьмя очками после 14 сыгранных матчей "Атырау" с большим отрывом отстает от всех в таблице КПЛ.

За последние несколько недель руководство "Атырау" приняло радикальные меры, расторгнув контракты с рядом легионеров. Но положительной динамики это пока не придало.

Фото: скриншоты со страницы IG/dopsportkz