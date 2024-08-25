Фанаты "Ордабасы" и "Актобе" устроили массовую драку. Видео

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:19
©ФК "Ордабасы"

Фанаты шымкентского "Ордабасы" и "Актобе" подрались перед матчем 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Паблик Match.kz опубликовал видео, как полиция забирает фанатов "Актобе" со стадиона. 

Фанаты команд уже устраивали массовую драку в Шымкенте в мае 2023 года - около одного из кафе. Тогда фанатов доставили в полицию.

Добавим, что матч завершился вничью 1:1. Обе команды остались на своих местах в турнирной таблице: "Актобе" - второй, "Ордабасы" - третий. Лидерство осталось у "Кайрата".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32
2 Актобе 17 8 7 2 28-16 31
3 Ордабасы 15 8 6 1 25-12 30
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 15 6 5 4 22-16 23
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Актобе ФК КПЛ Массовая драка Футбол

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