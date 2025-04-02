Директор по развитию "МЛ Витебска" Дмитрий Краснодубский высказался о потенциальном переходе полузащитника "Астаны" Макса Эбонга, передают Vesti.kz.

Он заявил, что в этом нет ничего невозможного и вопрос состоит лишь в плоскости финансов.

"Мы хотим вернуть в Витебск витебских ребят: Карпицкого, Шуманского, Эбонга, Печенина. И не удивляйтесь, мол, это нереально. Со временем это все реально. Все решают деньги? А вы думаете, что? Вы пообщайтесь с футболистами. Если Эбонгу дают такие же условия, что и в Казахстане, почему нет?", - цитирует Краснодубского BetNews.

Макс Эбонг выступает за "Астану" с 2020 года. В составе столичного клуба он провел 151 матч, забил восемь голов и отдал 23 голевые передачи.