Украинский сайт Terrikon.com не прошел мимо второго поражения "Кайрата" в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу, отметив также восхождение "Акжайыка" на третье место, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" проиграл "Акжайыку" и вылетел из призовой тройки

"В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги уральский "Акжайык" под руководством украинского тренера Владимира Мазяра нанес чемпиону алматинскому "Кайрату" второе поражение в сезоне - 1:0. В начале второго тайма единственный мяч забил белорус Павел Назаренко. Алматинцы большими силами атаковали, пытаясь отыграться, но уральцы удачно оборонялись, сохранив минимальное преимущество до финального свистка.

У "Акжайыка" стало 18 очков и он поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Кайрат" с 17 баллами находится ниже.

В Казахстане стали говорить о возможной замене белорусского тренера "Кайрата" Алексея Шпилевского. В числе прочих обращает на себя внимание болельщиков алматинского клуба украинский специалист Сергей Ребров, который в последние сезоны с "Ференцварошем" стал не только топом в Венгрии, но и заявил о себе в Европе", - говорится в тексте.

В следующем туре, 18 мая, "Кайрат" дома примет "Актобе", а "Акжайык" в этот день в гостях сыграет с "Тураном".

Турнирная таблица КПЛ-2021

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