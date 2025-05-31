КПЛ
31 мая 11:40

В Европе восхитились Дастаном Сатпаевым и обратились к фанатам "Челси"

©ФК "Кайрат"

Победный гол 16-летнего Дастана Сатпаева в центральном матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Актобе" и "Кайратом" (1:2) вызвал восторг не только у казахстанцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о реакции на это взятие ворот в Европе.

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На 87-й минуте встречи Сатпаев отправил мяч мощным ударом в девятку ворот "Актобе", отличившись с линии штрафной. Этот гол принес "Кайрату" важнейшую победу в меньшинстве над конкурентом и прервал неудачную серию алматинцев. Он был признан лучшим игроком матча.

"Сумасшедший гол Дастана Сатпаева отменен? Не волнуйтесь, он даст вам сумасшедший ответ через несколько минут", - пишет автор аккаунта RCScouting, отмечая, что на 68-й минуте красивый гол вундеркинда уже был отменен после просмотра VAR.

"Поклонитесь Дастану! То, как он подстроил свое тело, чтобы выпустить этот удар! Просто вау! Невероятный талант забивать голы в 16 лет", - пишет новостной аккаунт про "Челси" Blue_Footy.

Другой пользователь, с ником Sphiiwe_Says, дал совет фанатам лондонского "Челси".

"Дастан Сатпаев! Запомните это имя, фанаты "Челси"!, - пишет он.

Отметим, что после 11 туров КПЛ-2025 в активе Сатпаева уже десять голевых действий - восемь голов и два ассиста. Он занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.

Следующая игра с участием Дастана пройдет уже за сборную Казахстана. 5 июня команда в гостях сыграет с Беларусью в товарищеской встрече, а 9 числа дома с Северной Македонией в квалификации ЧМ-2026.

Напомним, что Сатпаев перейдет в "Челси" летом 2026-го, после того, как ему исполнится 18 лет.

Фото: ФК "Кайрат"©️

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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