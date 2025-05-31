Победный гол 16-летнего Дастана Сатпаева в центральном матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Актобе" и "Кайратом" (1:2) вызвал восторг не только у казахстанцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о реакции на это взятие ворот в Европе.

На 87-й минуте встречи Сатпаев отправил мяч мощным ударом в девятку ворот "Актобе", отличившись с линии штрафной. Этот гол принес "Кайрату" важнейшую победу в меньшинстве над конкурентом и прервал неудачную серию алматинцев. Он был признан лучшим игроком матча.

"Сумасшедший гол Дастана Сатпаева отменен? Не волнуйтесь, он даст вам сумасшедший ответ через несколько минут", - пишет автор аккаунта RCScouting, отмечая, что на 68-й минуте красивый гол вундеркинда уже был отменен после просмотра VAR.

"Поклонитесь Дастану! То, как он подстроил свое тело, чтобы выпустить этот удар! Просто вау! Невероятный талант забивать голы в 16 лет", - пишет новостной аккаунт про "Челси" Blue_Footy.

Другой пользователь, с ником Sphiiwe_Says, дал совет фанатам лондонского "Челси".

"Дастан Сатпаев! Запомните это имя, фанаты "Челси"!, - пишет он.

Отметим, что после 11 туров КПЛ-2025 в активе Сатпаева уже десять голевых действий - восемь голов и два ассиста. Он занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.

Следующая игра с участием Дастана пройдет уже за сборную Казахстана. 5 июня команда в гостях сыграет с Беларусью в товарищеской встрече, а 9 числа дома с Северной Македонией в квалификации ЧМ-2026.

Напомним, что Сатпаев перейдет в "Челси" летом 2026-го, после того, как ему исполнится 18 лет.

Фото: ФК "Кайрат"©️