"Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит"

Российский "Спорт-Экспресс" оценил шансы футболиста сборной Казахстана и "Кайрата" Нуралы Алипа перейти в "Зенит", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Алип получил приглашение на сбор российской команды в январе.

"Сейчас вероятность трансфера невысока. Соглашение Алипа с "Кайратом" истекает только в следующем году, а отступные в нем - 5 миллионов долларов (сумму озвучивал президент клуба). Маловероятно, что "Зенит" активирует столь солидную опцию выкупа. Конечно, между клубами хорошие отношения и теоретически цену можно сбить, но ненамного. Даже контракт Дмитрия Чистякова "Зенит" летом выкупал у "Ростова" со скрипом, хотя защитник уже тогда доказал свой уровень.

Добавим, что Transfermarkt оценивает Алипа в 1,7 миллиона евро - это самый дорогой казахский футболист, играющий в местном чемпионате.

Вообще центральный защитник "Зениту" нужен. В обойме только Чистяков, Ловрен, Ракицкий и 19-летний Хотулев, которому штаб Семака не слишком доверяет (1 минута за весь текущий сезон). При этом команда осенью перестроилась на блок 3-Х-Х, контракт Ракицкого истекает через полгода, так что усиление позиции требуется. Алип - казахский футболист, а значит, не подпадает под лимит (граждане ЕАЭС не считаются легионерами). Следовательно, небольшая вероятность перехода есть. Хотя возможно и то, что Алипа берут для количества - при двусторонках защитников банально будет не хватать.

С "Кайратом" у "Зенита" выстроенные отношения - там играли Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, так что помощи казахского клуба удивляться не стоит. Важно и то, что в этой стране очень любят футбол, и даже поездка Бауыржана Исламхана на просмотр два года назад помогла "Зениту" увеличить число подписчиков и взаимодействий в соцсетях. Правда, Алип в Казахстане не так популярен, но все же повышение интереса к "сине-бело-голубым" обязательно будет", - говорится в тексте.

Напомним, что 22-летний Алип выступает за "Кайрат" с 2018 года. В КПЛ-2021 он провел 25 матчей, в которых отдал два ассиста, тогда как алматинский клуб занял третье место в таблице.