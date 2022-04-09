"Это самая атакующая команда КПЛ". Бердыев - о матче с "Каспием", Шушеначеве и Жоао Пауло

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев рассказал о своих впечатлениях от матча пятого тура чемпионата Казахстана против "Каспия", передает корреспондент Vesti.kz. Алматинцы обыграли команду Николая Костова со счетом 1:0.

- Курбан Бекиевич, довольны ли вы результатом и качеством игры?

- "Каспий" - самая атакующая команда КПЛ, не случайно они высоко в таблице. Многие команды должны идти в этом направлении. Я до игры сказал Костову, что мне нравится футбол, который они проповедуют. В конце игры у нас все молодые были на поле. Удовлетворен тем, как они прогрессируют.

- Можно ли сказать, что слабые стороны "Каспия" - высокая линия обороны, розыгрыш от вратаря при помощи короткого паса?

- Ставим ловушки в таких ситуациях, поэтому да, использовали это.

- Можно сказать, что Жоао Пауло значительно прогрессирует?

- По сравнению с "Ордабасы" сейчас Жоао другой футболист. Он много работает, не могу нарадоваться его отношению. Он хороший пример молодым, он отрабатывает даже на тренировках на полную. Он и Хосе Канте - лидеры команды.

- Когда вернется в состав Яцек Гуральски?

- Пока он не в общей группе. Не хотим форсировать. Мы рады, что он сыграет на чемпионате мира.

- Есть ли информация по восстановлению Маки Баньяка?

- Я скажу, что сегодня даже Касабулат играл с травмой. Мы подвисаем в плане кадров в обороне, в четыре защитника играть сложно, поскольку Буранчиев не защитник априори. Баньяк прооперирован, ждать около двух месяцев, к Лиге конференций, возможно, восстановится.

- Как вы оцениваете форму Артура Шушеначева?

- Он тот нападающий, для которого важно первое принятие решение - оно самое правильное. Азмун был такой же. Но когда Артур начинает принимать второе-третье решение, тогда есть проблемы. Работаем над этим.

"Кайрат" по итогам пяти туров КПЛ набрал 11 очков и возглавил КПЛ, в активе "Каспия" 10 баллов. Турнирная таблица чемпионата Казахстана доступна по следующей ссылке.

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