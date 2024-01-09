"Есть свои нюансы". Появилась информация о потенциальных новичках "Актобе"

Появилась информация о том, почему потенциальный новичок "Актобе" Максим Ширяев не может оформить отношения с клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым". Также источник заявил о том, что экс-игрок "Астаны" и "Кайрата" Заурбек Плиев ждет решения по "Актобе".

Ширяев выступал за российский "Рубин" и латвийскую "Елгаву". Его рост - 197 сантиметров.

"Актобе" сегодня объявил о том, что с командой Дмитрия Парфенова на сбор в Турцию отправился Максим Ширяев. Еще в декабре писал, что 28-летний центрбек ждет этот вариант. По моим данным, Ширяев не на просмотре, как сообщили некоторые СМИ, просто пока он не может подписать контракт из-за тяжбы с "Рубином". Макс подавал на казанский клуб, расторгший с ним контракт после закрытия летнего окна, в Палату по разрешению споров РФС, выиграл дело, но частично. Есть свои нюансы. Решения по "Актобе" ждет и Заурбек Плиев, у которого, кстати, в наличии казахстанское гражданство. Экс-защитник "Родины", находящийся в статусе свободного агента, как ранее сообщал, имеет предложение и от "Алании". Еще в его услугах заинтересован ведущий агрессивную трансферную политику "Сокол", но в Саратов он вряд ли поедет", - отмечает источник.

Напомним, что в Плиев в составе "Астаны" в сезоне-2011 провел во всех турнирах 22 матча и забил один гол. В "Кайрате" Плиев выступал в сезонах - 2014, 2015. В составе алматинцев он провел 57 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Добавим, что в России Плиев играл за "Аланию", "Спартак" (Нальчик), "Ахмат" (Грозный), "Динамо" (Москва) и "Уфу".