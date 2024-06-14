"Есть интерес из Турции". Игрок сборной Казахстана покинет "Кайрат"?

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:29
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Полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков проводит отличный сезон в "Кайрате" и стал основным игроком национальной команды. В беседе с корреспондентом Vesti.kz представители хавбека из агентства PC Management рассказали, может ли он перебраться в зарубежный чемпионат. 

Как выяснилось, игра 22-летнего воспитанника "Кайрата" привлекла клубы турецкой Суперлиги. 

"Адилет хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне и сейчас "Кайрат" не готов его куда-либо отпускать и хочет сохранить в составе. К нему присутствует интерес из Турции, но повторимся, что тут надо учитывать позицию "Кайрата", - заявили в агентстве PC Management. 

Отметим, что Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за Кайрат во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Футбол Турция

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