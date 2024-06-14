"Есть интерес из Турции". Игрок сборной Казахстана покинет "Кайрат"?

Полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков проводит отличный сезон в "Кайрате" и стал основным игроком национальной команды. В беседе с корреспондентом Vesti.kz представители хавбека из агентства PC Management рассказали, может ли он перебраться в зарубежный чемпионат.

Как выяснилось, игра 22-летнего воспитанника "Кайрата" привлекла клубы турецкой Суперлиги.

"Адилет хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне и сейчас "Кайрат" не готов его куда-либо отпускать и хочет сохранить в составе. К нему присутствует интерес из Турции, но повторимся, что тут надо учитывать позицию "Кайрата", - заявили в агентстве PC Management.

Отметим, что Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за Кайрат во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.