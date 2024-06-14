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Зайнутдинов обратился с необычной просьбой к "Бешикташу"

Зайнутдинов обратился с необычной просьбой к "Бешикташу"
©bjk.com.tr

Полузащитник турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов попросил свой клуб отклонить предложение санкт-петербургского "Зенита", передают Vesti.kz.

"Бахтиер не хочет покидать "Бешикташ". Он очень счастлив в Стамбуле. Я узнал, что он попросил отклонить предложение "Зенита", - цитирует слова журналиста Серджана Дикме "Чемпионат".

Сообщалось, что "Зенит" ведет переговоры с "Бешикташем" по переходу полузащитников Жедсона Фернандеша и Бахтиера Зайнутдинова.

Зайнутдинов защищает цвета "Бешикташа" с прошлого лета, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027 года. В турецкой Суперлиге он провел 27 матчей, результативными действиями не отметился.

Ранее отец Зайнутдинова отреагировал на его "трансфер" в "Зенит", подробности - тут.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Футбол

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