"Елимай" сыграет с одним из лидеров чемпионата России

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 16:20
©instagram.com/fc_elimai

Футбольный клуб "Елимай" из Семея определился со спарринг-партнером во время учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы казахстанского клуба, его соперником станет московское "Динамо", в котором в свое время играли нынешний главный тренер "Елимая" Андрей Карпович и его ассистент Денис Колодин.

В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) динамовцы идут на третьем месте, набрав 32 очка после 18 туров.

Товарищеский матч между "Елимаем" и "Динамо" состоится 11 февраля в Белеке.

Напомним, что клуб из Семея стал победителем первой лиги по итогам сезона-2023 и этим самым завоевал путевку в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Елимай ФК Динамо Москва Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:36
КПЛ
Появилось заявление о будущем экс-тренера сборной Казахстана
Вчера , 22:14
КПЛ
Казахстанский клуб забил два гола обладателю Кубка Румынии
Вчера , 21:05
КПЛ
"Ордабасы" оформил первый трансфер в зимнее межсезонье
Вчера , 20:36
КПЛ
Официально принято решение по будущему футболиста сборной Казахстана
Вчера , 19:45
КПЛ
Определились соперники казахстанского клуба на сборах в Турции
Вчера , 18:14
КПЛ
Новичок КПЛ заинтересован в экс-игроке "Астаны"
Вчера , 17:59
КПЛ
"Астана" выступила с сообщением
Вчера , 17:26
КПЛ
Появилась информация о новом футболисте "Актобе"
Вчера , 16:20
КПЛ
"Елимай" сыграет с одним из лидеров чемпионата России
Вчера , 16:05
КПЛ
"Прощай, КПЛ". Топ-5 легионеров, которые уехали из Казахстана этой зимой
© 2008 - 2024 ТОО «EML»