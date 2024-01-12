"Елимай" сыграет с одним из лидеров чемпионата России

Футбольный клуб "Елимай" из Семея определился со спарринг-партнером во время учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы казахстанского клуба, его соперником станет московское "Динамо", в котором в свое время играли нынешний главный тренер "Елимая" Андрей Карпович и его ассистент Денис Колодин.

В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) динамовцы идут на третьем месте, набрав 32 очка после 18 туров.

Товарищеский матч между "Елимаем" и "Динамо" состоится 11 февраля в Белеке.

Напомним, что клуб из Семея стал победителем первой лиги по итогам сезона-2023 и этим самым завоевал путевку в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).