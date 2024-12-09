"Елимай" решил судьбу экс-футболиста "Актобе"

Футбольный клуб "Елимай" объявил о расторжении контракта с 31-летним центральным защитником Дмитрием Яшиным. Семейчане подписали его в декабре прошлого года, передают Vesti.kz.

Опытный защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Предыдущий сезон Яшин провел в "Актобе". Также играл за белорусские "Торпедо-БелАЗ", "Дняпро", "Луч", "Крумкачы", армянский "Гандзасар", российские "Байкал", "Орел", "Сокол" и "Терек".

"Елимай" финишировал на шестом месте в КПЛ-2024.

Ранее клуб из Семея объявил о трансфере казахстанского вратаря, а также нацелился на воспитанников "Кайрата". Еще нашел усиление состава в худшей команде КПЛ.