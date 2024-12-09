Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 13:32
 

"Елимай" решил судьбу экс-футболиста "Актобе"

  Комментарии

Поделиться
"Елимай" решил судьбу экс-футболиста "Актобе" ©ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" объявил о расторжении контракта с 31-летним центральным защитником Дмитрием Яшиным. Семейчане подписали его в декабре прошлого года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Елимай" объявил о расторжении контракта с 31-летним центральным защитником Дмитрием Яшиным. Семейчане подписали его в декабре прошлого года, передают Vesti.kz.

Опытный защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Предыдущий сезон Яшин провел в "Актобе". Также играл за белорусские "Торпедо-БелАЗ", "Дняпро", "Луч", "Крумкачы", армянский "Гандзасар", российские "Байкал", "Орел", "Сокол" и "Терек".

"Елимай" финишировал на шестом месте в КПЛ-2024.

Ранее клуб из Семея объявил о трансфере казахстанского вратаря, а также нацелился на воспитанников "Кайрата". Еще нашел усиление состава в худшей команде КПЛ.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Межсезонье в КПЛ КПЛ Елимай ФК Актобе ФК Футбол

Реклама

Живи спортом!