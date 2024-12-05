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"Елимай" нашел усиление в худшем клубе КПЛ

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"Елимай" нашел усиление в худшем клубе КПЛ ©ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" объявил о переходе 23-летнего полузащитника Алмаса Тюлюбая из карагандинского "Шахтера". При этом детали контракта не уточняются, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Елимай" объявил о переходе 23-летнего полузащитника Алмаса Тюлюбая из карагандинского "Шахтера". При этом детали контракта не уточняются, передают Vesti.kz.

Свою футбольную карьеру он начинал в 2019 году во второй лиге в составе команды "Шахтер М". В минувшем сезоне хавбек сыграл 20 матчей за карагандинцев во всех турнирах, результативными действиями не отметился.


"Елимай" под руководством Андрея Карповича финишировал на шестом месте в таблице казахстанской премьер-лиги сезона-2024. "Шахтер" стал 13-м и впервые в своей истории покинул КПЛ.

Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов и "Кайрата", выбрав новый клуб.

Между тем "Елимай" нацелился на воспитанников "Кайрата".

Ранее семейчане подписали другого воспитанника карагандинского футбола, подробности - тут.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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