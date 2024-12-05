"Елимай" нашел усиление в худшем клубе КПЛ
Футбольный клуб "Елимай" объявил о переходе 23-летнего полузащитника Алмаса Тюлюбая из карагандинского "Шахтера". При этом детали контракта не уточняются, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Елимай" объявил о переходе 23-летнего полузащитника Алмаса Тюлюбая из карагандинского "Шахтера". При этом детали контракта не уточняются, передают Vesti.kz.
Свою футбольную карьеру он начинал в 2019 году во второй лиге в составе команды "Шахтер М". В минувшем сезоне хавбек сыграл 20 матчей за карагандинцев во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
"Елимай" под руководством Андрея Карповича финишировал на шестом месте в таблице казахстанской премьер-лиги сезона-2024. "Шахтер" стал 13-м и впервые в своей истории покинул КПЛ.
Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов и "Кайрата", выбрав новый клуб.
Между тем "Елимай" нацелился на воспитанников "Кайрата".
Ранее семейчане подписали другого воспитанника карагандинского футбола, подробности - тут.
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