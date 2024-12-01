"Елимай" объявил о трансфере вратаря

"Елимай" из Семея объявил о подписании контракта с воспитанником карагандинского футбола Егором Цуприковым, передают Vesti.kz.

Футбольную карьеру он начинал в 2013 году в клубе "Булат-АМТ". В 2018 году перешел в карагандинский "Шахтер" и дебютировал в казахстанской премьер-лиге в матче против кызылординского "Кайсара".

18 сентября 2015 года провел первый матч за сборную Казахстана до 19 лет против Венгрии.

Цуприков провел 20 игр за "Шахтер" и пропустил 39 мячей в КПЛ-2024. По итогам сезона карагандинский клуб вылетел в первую лигу.

"Елимай", в свою очередь, финишировал на шестой строчке.