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"Елимай" объявил о трансфере вратаря

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"Елимай" объявил о трансфере вратаря ©ФК "Шахтер"

"Елимай" из Семея объявил о подписании контракта с воспитанником карагандинского футбола Егором Цуприковым, передают Vesti.kz.

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"Елимай" из Семея объявил о подписании контракта с воспитанником карагандинского футбола Егором Цуприковым, передают Vesti.kz.

Футбольную карьеру он начинал в 2013 году в клубе "Булат-АМТ". В 2018 году перешел в карагандинский  "Шахтер" и дебютировал в казахстанской премьер-лиге в матче против кызылординского "Кайсара".

18 сентября 2015 года провел первый матч за сборную Казахстана до 19 лет против Венгрии.

Цуприков провел 20 игр за "Шахтер" и пропустил 39 мячей в КПЛ-2024. По итогам сезона карагандинский клуб вылетел в первую лигу.

"Елимай", в свою очередь, финишировал на шестой строчке. 


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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