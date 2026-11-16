"Елимай" объявил имя нового главного тренера после ухода Карповича

Шотландский специалист Питер Левен назначен главным тренером "Елимая", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

Левен родился 27 сентября 1983 года в Глазго. Он является воспитанником академии "Рейнджерс". За карьеру футболиста шотландец провёл более 300 матчей, выступая за "Килмарнок", "Рейнджерс" и молодёжную сборную Шотландии.

В тренерской карьере Левена уже есть несколько серьёзных достижений. В 2025 году он завоевал Кубок Шотландии с "Абердином". Ранее специалист помог "Оренбургу" выйти в российскую Премьер-лигу (2022), а с брестским "Динамо" выиграл чемпионат Беларуси (2019), два Суперкубка страны (2019, 2020) и Кубок Беларуси (2018).

Таким образом, "Елимай" доверил команду специалисту с опытом работы в нескольких европейских чемпионатах и солидным списком трофеев.

В минувшем сезоне "Елимай" занял шестое место в КПЛ-2026 и остался без еврокубков на следующий сезон.

Прежним наставником "Елимая" был казахстанец Андрей Карпович. В конце октября было объявлено об уходе 45-летнего казахстанского специалиста со своего поста. Карпович с 2023 года возглавлял клуб из Семея.