"Елимай" благодаря камбэку с "Кызылжаром" приблизился к лидерам КПЛ

В домашнем матче чемпионата Казахстана "Елимай" сумел добыть тяжелую победу над "Кызылжаром", передают Vesti.kz.

В первом тайме гости сумели открыть счет, после контратаки отличился грузинский вингер Лука Имнадзе.

Однако, во второй половине "Елимай" перевернул ход встречи и обрушил град атак на ворота соперника. Сначала отличился Иван Свиридов, а затем победный гол забил Роман Муртазаев - 2:1. Примечательно, что оба игрока вышли на замену.

Таким образом, "Елимай" после 17 матчей в КПЛ имеет 28 очков. Выше клуба из Семея располагаются "Ордабасы", "Актобе" и "Кайрат".