Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Экс-защитник "Спартака" и сборной России близок к переходу в казахстанский клуб

Экс-защитник "Спартака" и сборной России близок к переходу в казахстанский клуб
©ФК "Спартак" Москва

Российский защитник Илья Кутепов в летнее трансферное окно может пополнить один из клубов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 30-летним защитником интересовалась "Астана" и ее главный тренер Григорий Бабаян, а в ближайшие месяцы его кандидатуру рассмотрят и другие команды КПЛ. Не исключено, что Кутепов будет интересен алматинскому "Кайрату", который ориентирован на российский рынок.

Также минувшей зимой Кутепов мог перейти в "Актобе", куда его звал главный тренер и экс-футболист московского "Спартака" Дмитрий Парфенов. В это же время россиянин должен был перейти в клуб РПЛ – "Пари НН", однако решил не уезжать из Москвы. В случае, если предложение из КПЛ его устроит, Кутепов отправится в Казахстан.

В настоящее время защитник выступает в московском клубе "Велес", а до этого на протяжении десяти лет Кутепов играл за московский "Спартак", проведя в его составе свыше ста матчей. Также на его счету 14 игр за московское "Торпедо".

За сборную России Кутепов сыграл 13 матчей, в том числе на чемпионате мира-2018, после которого он получил звание заслуженного мастера спорта РФ.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
КПЛ Футбольные трансферы Спартак Москва Сборная России по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:15
КПЛ
©КФФ Без Зайнутдинова, но с Исламханом. Чем удивил состав сборной Казахстана
Сегодня , 14:57
КПЛ
©ФК "Спартак" Москва Экс-защитник "Спартака" и сборной России близок к переходу в казахстанский клуб
Сегодня , 11:00
КПЛ
©ФК "Женис" "Женис" расстался с главным тренером
Вчера , 20:19
КПЛ
©ФК "Астана" Уедет в топ-клуб КПЛ? Почему игрок сборной Беларуси не останется в "Кайсаре"
Вчера , 18:16
КПЛ
©ФК "Шахтер" Урезал зарплату и стал капитаном. Как легенда "Шахтера" тащит команду со дна
19 мая, 23:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" и "Елимай" сыграли драматичный матч в чемпионате Казахстана
19 мая, 20:40
КПЛ
©ФК "Актобе" Игрок сборной Казахстана интересен клубу из Дании
19 мая, 20:10
КПЛ
©sportplustv.kz "Никогда такого не видел". Игрок сборной Беларуси сравнил казахстанский клуб с "Манчестер Сити"
19 мая, 19:03
КПЛ
©ФК "Жетысу" Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений
19 мая, 18:58
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Тобол" провалился в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана
19 мая, 18:00
КПЛ
©ФК "Актобе" В России подтвердили интерес "Локомотива" к игроку сборной Казахстана
19 мая, 17:02
КПЛ
©ФК "Кайрат" Стала известна зарплата нового тренера "Кайрата"
19 мая, 08:40
КПЛ
©ФК "Елимай" Битва за лидерство: прямая трансляция трех матчей КПЛ
18 мая, 22:52
КПЛ
©ФК "Женис" "Кайсар" нанес "Женису" третье поражение подряд в КПЛ
18 мая, 22:30
КПЛ
©instagram.com/fc__ordabasy УЕФА вынес наказание "Ордабасы": подробности
18 мая, 22:10
КПЛ
©instagram.com/fca.astana Бабаян объяснил сенсацию в матче "Астаны"
18 мая, 21:06
КПЛ
©ФК "Актобе" "Ордабасы" не смог обойти "Актобе" в КПЛ
18 мая, 20:48
КПЛ
©ФК "Кайрат" Стал известен новый тренер "Кайрата": это не Гончаренко
18 мая, 20:28
КПЛ
©КФФ "Астану" могут лишить очков или отправить в первую лигу: подробности
18 мая, 18:52
КПЛ
©ФК "Астана" Сенсацией завершился матч "Астаны" в чемпионате Казахстана
18 мая, 08:04
КПЛ
©ФК "Атырау" Битва за лидерство. Прямая трансляция матчей 9-го тура КПЛ
17 мая, 20:36
КПЛ
©ФК "Актобе" Звездный реванш и матч за лидерство. Топ-5 интриг девятого тура КПЛ
16 мая, 16:45
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" договорился с новым тренером: он громил "Реал"
15 мая, 21:26
КПЛ
©QFL Глава футбольной лиги в Казахстане уволился: известны причины
15 мая, 16:07
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" остался без футболиста: подробности
15 мая, 15:17
КПЛ
©ФК "Жетысу" На карандаше у Адиева. Клуб-сенсация освежит сборную Казахстана?
15 мая, 13:26
КПЛ
©ФК "Черноморец" Вернется в КПЛ? Хавбек сборной Казахстана не может заиграть в России
15 мая, 11:56
КПЛ
©ФК "Кайрат" Клубы РПЛ начали охоту за игроком сборной Казахстана из "Кайрата"
14 мая, 16:23
КПЛ
©АБФФ Четыре футболиста КПЛ получили вызов в европейскую сборную
14 мая, 12:00
КПЛ
©instagram.com/fc_elimai Лучший опорник лиги? В "Елимае" появился лидер из европейской сборной

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus