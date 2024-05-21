Экс-защитник "Спартака" и сборной России близок к переходу в казахстанский клуб

Российский защитник Илья Кутепов в летнее трансферное окно может пополнить один из клубов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 30-летним защитником интересовалась "Астана" и ее главный тренер Григорий Бабаян, а в ближайшие месяцы его кандидатуру рассмотрят и другие команды КПЛ. Не исключено, что Кутепов будет интересен алматинскому "Кайрату", который ориентирован на российский рынок.

Также минувшей зимой Кутепов мог перейти в "Актобе", куда его звал главный тренер и экс-футболист московского "Спартака" Дмитрий Парфенов. В это же время россиянин должен был перейти в клуб РПЛ – "Пари НН", однако решил не уезжать из Москвы. В случае, если предложение из КПЛ его устроит, Кутепов отправится в Казахстан.

В настоящее время защитник выступает в московском клубе "Велес", а до этого на протяжении десяти лет Кутепов играл за московский "Спартак", проведя в его составе свыше ста матчей. Также на его счету 14 игр за московское "Торпедо".

За сборную России Кутепов сыграл 13 матчей, в том числе на чемпионате мира-2018, после которого он получил звание заслуженного мастера спорта РФ.