Экс-защитник сборной Казахстана ушел с поста главного тренера клуба КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 07:18
©instagram.com/fcmaqtaaral

Главный тренер "Мактаарала" Константин Горовенко ушел в отставку, но не покинул клуб, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, Горовенко назначен на должность технического директора "Мактаарала". Он будет заниматься развитием молодежного футбола и отвечать за работу футбольного центра.

Временно обязанности главного тренера будет исполнять Руслан Эсатов.

"Мактаарал" занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка в десяти матчах.

Игровая карьера 46-летнего Горовенко прошла в "Кайрате", "Кайнаре", "Женисе", "Железнодорожнике", "Алма-Ате", "Мегаспорте", "Сункаре". Сыграл шесть матчей и забил три гола в составе сборной Казахстана в период 2000-2001 годов. Был тренером "Атырау", "Жетысу" и карагандинского "Шахтера".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
КПЛ Мактаарал ФК

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