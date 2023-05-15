Экс-защитник сборной Казахстана ушел с поста главного тренера клуба КПЛ

Главный тренер "Мактаарала" Константин Горовенко ушел в отставку, но не покинул клуб, сообщают Vesti.kz.
По информации пресс-службы клуба, Горовенко назначен на должность технического директора "Мактаарала". Он будет заниматься развитием молодежного футбола и отвечать за работу футбольного центра.
Временно обязанности главного тренера будет исполнять Руслан Эсатов.
"Мактаарал" занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка в десяти матчах.
Игровая карьера 46-летнего Горовенко прошла в "Кайрате", "Кайнаре", "Женисе", "Железнодорожнике", "Алма-Ате", "Мегаспорте", "Сункаре". Сыграл шесть матчей и забил три гола в составе сборной Казахстана в период 2000-2001 годов. Был тренером "Атырау", "Жетысу" и карагандинского "Шахтера".