Экс-тренер "Актобе" приглянулся участникам еврокубков от Казахстана

Белорусский специалист Александр Седнев может продолжить свою тренерскую деятельность в Казахстане, сообщает "Прессбол".

По информации источника, брестский "Рух" не продлил трудовой контракт с Седневым. 47-летний специалист уже получил соответствующее уведомление.

Отмечается, что белорусским тренером активно интересуются команды из Казахстана, где специалист на протяжении двух лет работал в "Актобе". Высока вероятность того, что он примет костанайский "Тобол" или карагандинский "Шахтер".

"Астана", "Тобол" и "Шахтер" не сыграют в Лиге Европы

Напомним, что для Седнева "Актобе" стал первой зарубежной командой в карьере. На родине белорус работал в могилевских "Савите" и "Днепре", минском "Динамо" и "Белшине".

"Тобол" и "Шахтер", занявшие в КПЛ-2020 второе и четвертое места соответственно, в следующем сезоне представят Казахстан на новом еврокубковом турнире - Лига конференций.