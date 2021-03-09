Бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов в беседе с KazFootball.kz поделился мнением о новом формате Суперкубка Казахстана, причинах поражения столичного клуба в финале турнира и залоге успеха "Тобола".

Напомним, костанайский клуб по пенальти обыграл "Астану" и завоевал трофей, а вместе с ним и солидные призовые.

– Новый формат проведения Суперкубка РК вам понравился?

– Да, отличное решение, которое оценили любители футбола - сразу четыре матча вместо одного на старте сезона. Хочу поздравить игроков и тренерский штаб "Тобола" с завоеванием этого трофея. Безусловно, победа костанайцев – это в первую очередь заслуга самого футбольного акима Казахстана Архимеда Мухамбетова. Завоеванием Суперкубка "Тобол" подчеркнул свои амбиции перед нынешним сезоном.

– "Тобол" действительно сильнее "Астаны" и справедливо завоевал Суперкубок?

– Был равный матч, но "Астана" довела дело до пенальти, забив уже в компенсированное время. У столичных футболистов был шанс выйти победителями, но в воротах "Астаны" не оказалось ее многолетнего капитана Ненада Эрича, который, я уверен, выручил бы команду и отразил бы несколько 11-метровых. No Eric, no show – и трофей забрал "Тобол". Эрич на протяжении многих лет был символом клуба, практически половиной команды, кроме того, сейчас он находится в великолепной спортивной форме. В конце прошлого года у него истек контракт с "Астаной", он хотел продлить его, продолжить свои выступления, но нынешнее руководство столичного клуба поставило жирный крест на его дальнейших выступлениях в составе шестикратных чемпионов Казахстана, отказав ему в заключении нового трудового соглашения. Ненад – настоящая легенда "Астаны", бесспорно, сильнейший голкипер Казахстана, которому нет равных. Это суперпрофессионал, носитель победных традиций клуба, мог бы стать живым примером для молодых игроков команды, но ему указали на дверь. Всевышний все видит и подобного не прощает.

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