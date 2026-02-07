Экс-полузащитник сборной России получил предложения от клубов КПЛ

Российский полузащитник Даниил Уткин в зимнее межсезонье рассматривал вариант с переходом в один из клубов Казахстанской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

По информации источника, услуги 26-летнего футболиста были предложены нескольким клубам КПЛ. Рассматривались варианты аренды сроком на шесть месяцев или на один год. Казахстанские команды были заинтересованы в игроке и готовы были предоставить ему место в основном составе.

В нынешнем сезоне РПЛ Уткин провёл лишь один матч за калининградскую "Балтику", поэтому находился в поисках клуба, где смог бы получать стабильную игровую практику. Несмотря на интерес со стороны казахстанских команд, футболист в итоге принял решение продолжить карьеру в московском "Торпедо".

Даниил Уткин известен по выступлениям за "Краснодар", "Ростов" и "Ахмат". За сборную России полузащитник провёл два матча, в которых забил один гол.