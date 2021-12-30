Карагандинский "Шахтер" официально объявил о расставании с российским полузащитником Михаилом Бакаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе "горняков" 34-летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Шесть раз Бакаев выводил "Шахтер" с капитанской повязкой.

Напомним, в 2014 по 2017 годах Бакаев защищал цвета "Кайрата". В составе алматинского клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата, дважды выигрывал Кубок, а еще один раз - Суперкубок.

После хавбек вернулся в Россию, где до "Шахтера" играл за ярославский "Шинник". Также Бакаев выступал за российские "Оренбург", "Анжи" и "Аланию", в общей сложности проведя в российской премьер-лиге четыре сезона.