Защитник сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев может перейти в "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 31-летний Суюмбаев ушел из "Кайрата", за который выступал на протяжении пяти с половиной сезонов. Также он был капитаном алматинской команды и помог ей завоевать золото КПЛ-2020.

Пытаются подписать контракт с левым защитником костанайский "Тобол", а также "Аксу", который считался главным фаворитом в борьбе за Суюмбаева. Опытный футболист давно знаком с новым директором команды из Павлодарской области Алиханом Лесовым.

Стоит добавить, что "Туран" на днях официально возглавил российский специалист Владимир Газзаев. Клуб из Туркестана попытается переманить целый ряд лидеров терпящего бедствие шымкентского "Ордабасы", а также подписал контракт с игроком сборной Казахстана Азатом Нургалиевым.

Напомним, сегодня появилась новость, что "Ордабасы" не будет заявляться на будущий сезон в премьер-лиге из-за финансовых проблем.