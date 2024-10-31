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Экс-кандидат в сборную Казахстана из "Кайрата" перейдет в топ-клуб КПЛ

©ФК "Жетысу"

Атакующий полузащитник Данияр Усенов в зимнее межсезонье перейдет в костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний футболист в настоящее время выступает в "Жетысу", в составе которого сыграл 16 матчей и забил два гола.

Ранее Усенов играл за "Кайрат", воспитанником которого является. Также выступал за "Кайрат М", "Кайрат-Жастар" и "Каспий".

Добавим, что Данияр Усенов является уроженцем Актау и первые шаги делал как раз в "Каспии".

Ранее Усенов неоднократно вызывался в сборную Казахстана, однако не поле не выходил.

В составе "Кайрата" полузащитник завоевал золото КПЛ-2020, после чего отправился по арендам.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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