Атакующий полузащитник Данияр Усенов в зимнее межсезонье перейдет в костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний футболист в настоящее время выступает в "Жетысу", в составе которого сыграл 16 матчей и забил два гола.

Ранее Усенов играл за "Кайрат", воспитанником которого является. Также выступал за "Кайрат М", "Кайрат-Жастар" и "Каспий".

Добавим, что Данияр Усенов является уроженцем Актау и первые шаги делал как раз в "Каспии".

Ранее Усенов неоднократно вызывался в сборную Казахстана, однако не поле не выходил.

В составе "Кайрата" полузащитник завоевал золото КПЛ-2020, после чего отправился по арендам.