Экс-игрок ЦСКА близок к возвращению в КПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и алматинского "Кайрата" Седрик Гогуа близок к возвращению в чемпионат Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, игрок ведет переговоры с "Тураном".

27-летний ивуариец в конце прошлого года официально покинул ЦСКА. В составе армейского клуба в текущем сезоне он провел четыре матча и забил один гол. Кроме того, Гогуа выступал на правах аренды в "Роторе".

Ранее ивуариец пытался закрепиться в "Кайрате", но, проведя в 2018 году лишь один матч за основной состав, покинул алматинский клуб.

Напомним, "Туран" в нынешнее межсезонье возглавил российский специалист Владимир Газзаев, известный по работе с "Актобе" и "Тоболом". Кроме того, туркестанский клуб подписал экс-капитана "Тобола" Азата Нургалиева, а также просматривает других известных казахстанских игроков.