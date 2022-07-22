Белорусский полузащитник Артем Гуренко перешел из "Белшины" в клуб КПЛ "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стороны уже подписали контракт. 28-летний полузащитник известен по выступлениям на родине, а также в чемпионате Литвы, где играл за "Тракай", "Садуву" и "Ретеряй".

Артем является старшим сыном экс-футболиста сбойной Беларуси, российского "Локомотива", итальянских "Ромы", "Пьяченцы" и "Пармы", испанского "Реал Сарагоса" Сергея Гуренко.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":