КПЛ
Сегодня 13:50
 

Экс-игрок "Ордабасы" ведет переговоры с клубом КПЛ

Экс-игрок "Ордабасы" ведет переговоры с клубом КПЛ

Полузащитник Дмитрий Бородин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Казахстан и переходе в "Окжетпес".

Полузащитник Дмитрий Бородин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Казахстан и переходе в "Окжетпес".

В минувшем сезоне игрок выступал за "Торпедо-БелАЗ". За жодинцев Бородин провел 13 матчей во всех турнирах, в которых набрал 3+2 по системе "гол+пас".

"На данный момент общаемся с "Окжетпесом". Пока никакой конкретики. Есть и другие предложения, которые рассматриваю. Не из Казахстана", — цитирует Бородина Legalbet.kz.

26-летний центральный полузащитник Дмитрий Бородин в 2022-2024 годах выступал за казахстанские "Ордабасы" и "Кайсар" (в общей сложности в турнирах КПЛ в 54 проведённых матчах отметился 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами). В начале 2025 года перешёл в "Гомель", с лета прошлого года играл за "Торпедо-БелАЗ".

