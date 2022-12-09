Экс-футболист сборной Казахстана получил должность в клубе КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 15:16
©ФК "Кайсар"

Бывший футболист сборной Казахстана Максат Байжанов стал спортивным директором "Кайсара". Об этом сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL".

38-летний Байжанов завершил карьеру игрока в конце этого сезона, при этом помог "Кайсару" вернуться в КПЛ, проведя за кызылординский клуб 21 матч в первой лиге и забив три гола при четырех ассистах.

Байжанов - воспитанник кызылординского футбола. Также в разное время играл за "Атырау", "Шахтер", "Жетысу", "Актобе", "Астану" и "Иртыш". В сборную Казахстана привлекался в период 2005-2017 годов.

Напомним, что "Кайсар" финишировал на втором месте в первой лиге, что позволило команде добыть путевку в высший дивизион.

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Метки:
КПЛ Кайсар ФК Межсезонье в КПЛ

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