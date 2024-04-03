Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщил о срыве трансфера французского футболиста Лиса Муссе в казахстанский "Актобе", передают Vesti.kz.

"Лиса Муссе в "Актобе" не будет. Французский нападающий отказался ехать в Казахстан, по причине слабой инфраструктуры. Дело в том, что ему, подверженному частым травмам (колени), категорически не рекомендуется играть на искусственных полях. По мнению его агентов, он мог бы попросту закончить карьеру в нашей стране", - пишет источник.