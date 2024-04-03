Экс-футболист АПЛ принял решение по трансферу в "Актобе"

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Сегодня 10:39
© ФК "Шеффилд Юнайтед"

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщил о срыве трансфера французского футболиста Лиса Муссе в казахстанский "Актобе", передают Vesti.kz.

"Лиса Муссе в "Актобе" не будет. Французский нападающий отказался ехать в Казахстан, по причине слабой инфраструктуры. Дело в том, что ему, подверженному частым травмам (колени), категорически не рекомендуется играть на искусственных полях. По мнению его агентов, он мог бы попросту закончить карьеру в нашей стране", - пишет источник.

Французский нападающий играл в АПЛ в составе "Борнмута" и "Шеффилд Юнайтед". В Бундеслиге он защищал цвета "Бохума".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК Футбольные трансферы КПЛ Футбол
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