Экс-форвард сборной Казахстана решил попробовать себя в медиа-футболе

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Сегодня 07:31
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Казахстанский нападающий Алексей Щеткин перешел в российскую медиа-команду Rocket Team, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В конце прошлого года 32-летний футболист ушел из краснодарской "Кубани" и в настоящее время пребывает в статусе свободного агента. В медиа-команде, которую он представляет, также выступают артисты из музыкального лейбла Rocket Resords.

В зимнее межсезонье Щеткин вел переговоры с несколькими командами КПЛ, в числе которых его родной "Жетысу", однако до перехода дело не дошло.

За свою карьеру Щеткин успел поиграть в таких клубах, как "Астана", "Актобе", "Тобол", "Ордабасы", "Жетысу", "Тараз", "Атырау" и "Ротор".

В 2015 году вместе с "Астаной" пробился в групповой этап Лиги чемпионов. За сборную Казахстана сыграл 39 матчей и забил три гола.

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