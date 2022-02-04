Экс-форвард "Кайрата" обратился к Алипу после его победного гола за "Зенит"

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола поддержал казахстанского защитника Нуралы Алипа, находящегося в эти дни на просмотре в питерском "Зените", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алип отыграл всю игру за российский клуб в товарищеском матче с датским "Митьюлландом" в рамках турнира Atlantic Cup-2022 в Португалии. "Зенит" победил со счетом 1:0 благодаря голу Нуралы на 40-й минуте. Видео гола можно посмотреть тут.

"Ты самый сильный центральный защитник СНГ! Мы все за тебя", - подписал фото в Instagram Stories Эсеола.

Напомним, Эсеола выступал за "Кайрат" в период 2018-2021 годов, после чего перешел в "Ворсклу". На данный момент 30-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Что касается Алипа, то ранее появилась информация, что "Зенит" может его арендовать, но окончательное решение по сотрудничеству примут после завершения сбора в Португалии.