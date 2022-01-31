Стала известна судьба Алипа после просмотра в "Зените"

"Зенит" рассматривает возможность аренды защитника "Кайрата" Нуралы Алипа до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

Ранее футболист прошел с российским клубом первые зимние сборы в ОАЭ и принял участие в матче против "Жилины" (5:0). После этого Алип отправился вместе с командой на вторые сборы в Португалию.

На счету 22-летнего игрока 99 матчей за "Кайрат", в которых он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,7 миллиона евро.

Напомним, ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил о завершении зимней трансферной кампании клуба.