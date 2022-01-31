"Зенит" принял решение по трансферу Алипа?

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после подписания бразильского форварда Юри Альберто заявил о завершении зимней трансферной кампании клуба, сообщает "РБ-Спорт".
"Зенит" не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно, - сказал Медведев.
В зимнее трансферное окно "Зенит", помимо Альберто, приобрел защитника "Урала" Арсена Адамова и нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Также на просмотре в российском клубе находится защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип.
Напомним, Алип прошел с "Зенитом" сборы в ОАЭ, где принял участие в матче против словацкой "Жилины" (5:0). Российский клуб взял казахстанского игрока на УТС в Португалию.