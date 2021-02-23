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Более эффективные и разноплановые. "Тобол" собрал новую атаку и готов к борьбе за чемпионство в КПЛ

Костанайцы подписали лидеров "Тараза" и "Кайсара".

Более эффективные и разноплановые. "Тобол" собрал новую атаку и готов к борьбе за чемпионство в КПЛ
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Завоевав серебряные медали в розыгрыше КПЛ-2020, "Тобол" не намерен отступать и в новом сезоне вновь будет явным претендентом на место в лидирующей тройке. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какая из линий в команде Григория Бабаяна выглядит наиболее конкурентной и разнообразной. 

В "Тоболе", как и в большинстве клубов КПЛ, произошли значительные изменения в составе, в частности, клуб покинули игроки сборной Казахстана Игорь Шацкий, Темирлан Ерланов, Роман Муртазаев, а также иностранцы в лице Джабы Канкавы, Ники Квеквескири, Петроса Аветисяна и Сенина Себаи

Но уже сейчас можно сказать с уверенностью, что "Тоболу" удалось компенсировать потери в атаке. Давайте вспомним, как провели КПЛ-2020 несколько игроков созидающего плана в костанайском клубе. Аветисян (11 матчей, один гол, один ассист), Муртазаев (17 матчей, два гола, один ассист), Сенин Себаи (14 матчей, два гола, четыре ассиста), итого - пять голов и шесть ассистов на трех игроков. Скажем так, эффективность не самая высокая, в той же "Астане" Бабаян видел, как один Томасов выбивает за сезон 30 очков по системе гол+пас. 

Поэтому неудивительно, что "Тобол" относительно легко расстался с этими игроками. При этом на замену ушедшим подписали крайне интересных игроков, которые качественно проявили себя на уровне КПЛ. Грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе высоко котировался на казахстанском рынке и за ним наблюдал не только "Тобол". В прошлой кампании нападающий выбил семь голов в 12 матчах за "Кайсар". Столь же впечатляющую личную статистику показал Тони Сильва, его дебютный сезон в КПЛ за "Тараз" привел к восьми результативным действиям (4+4 по системе гол+пас) в 17 матчах. При этом нельзя забывать про еще одного легионера, который пришел в "Тобол" в середине прошлого года - это француз Жереми Манзорро. Без особой раскачки, спешно поменяв команду летом 2020 года, миниатюрный вингер быстро дал результат и оформил четыре гола и два ассиста в 15 матчах. 

Таким образом, у "Тобола" сформировалась очень разнообразная по функционалу, качественная и уже опытная атакующая тройка: Сильва - Лобжанидзе - Манзорро. Отличные диспетчерские способности Сильвы, силовые навыки Лобжанидзе и дриблинг вкупе с креативностью Манзорро делает это трио одним из лучших в КПЛ по атакующему потенциалу. 

Кроме того, непременно стоит напомнить, что также у "Тобола" в составе не теряющие мотивацию Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков, некогда лидер "Иртыша" Карлос Фонсека и, возможно, самый перспективный казахстанский нападающей новой волны - Оралхан Омиртаев. Альтернативу грузинской связке полузащитников Канкава - Квеквескири в "Тоболе" также нашли, теперь там образуется дуэт Асхата Тагыбергена с опытным сербским хавбеком Душаном Йованчичем

Фото: ФК "Тобол"©

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Метки:
КПЛ Трансфер Тобол ФК Межсезонье в КПЛ Бабаян Григорий

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