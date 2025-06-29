КПЛ
Вчера 21:58

Двумя удалениями и минимальной победой обернулся матч "Кайрата" в КПЛ

©ФК "Кайрат"

"Кайрат" одержал должную выездную победу в Шымкенте, минимально обыграв "Ордабасы" со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Единственный мяч на 18-й минуте забил португальский нападающий Жоржиньо, что и стало решающим эпизодом матча.

Примечательно, что подопечные Рафаэля Уразбахтина заканчивали игру вдевятером: на 80-й минуте был удален полузащитник Дан Глэйзер за вторую желтую карточку, а на 88-й прямую красную получил нападающий Эдмилсон Сантос, вышедший на поле на 67-й минуте. Несмотря на численное преимущество, "Ордабасы" не сумел сравнять счет.

Таким образом, алматинцы добывают три очка и сохраняют за собой второе место в таблице. "Ордабасы", в свою очередь, с 19-ю баллами идет на седьмой строчке в КПЛ.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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