Алматинский "Кайрат" провел контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме "Кайрат" усилиями Александра Широбокова вышел вперед.

Клуб из Узбекистана сравнял счет во втором тайме.

Стартовый состав "Кайрата" на этот матч выглядел следующим образом: Анарбеков (в), Кургин, Африко, Мартынович (к), Широбоков, Мрынский, Оксанен, Садыбеков, Жоржиньо, Себальос, Эдмилсон.

При этом бразильский защитник Лукас Африко, финский полузащитник Яакко Оксанен и аргентинский вингер Себастьян Себальос дебютировали в составе алматинцев.

Нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева не оказалось в заявке команды на этот матч.

13 февраля алматинцы сыграют с россйиским "Оренбургом", а 19-го их ждут две встречи с "Пари НН".