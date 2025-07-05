Столичный "Женис" одержал победу над жезказганским "Улытау" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 77-й минуте Демият Сламбеков поразил собственные ворота. Окончательный результат на 94-й минуте установил португалец Руи Баталья, поразивший пустые ворота после стремительной контратаки.

Добавим, что весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Сергея Кейлера.

Таким образом, "Женис" набрал 17 очков и поднялся на восьмое место. У "Улытау" 12 баллов и 12 место.