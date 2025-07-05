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Двумя голами и удалением завершился матч "Женис" - "Улытау" в КПЛ-2025

©ФК "Женис"

Столичный "Женис" одержал победу над жезказганским "Улытау" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 77-й минуте Демият Сламбеков поразил собственные ворота. Окончательный результат на 94-й минуте установил португалец Руи Баталья, поразивший пустые ворота после стремительной контратаки.

Добавим, что весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Сергея Кейлера.

Таким образом, "Женис" набрал 17 очков и поднялся на восьмое место. У "Улытау" 12 баллов и 12 место.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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