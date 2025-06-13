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Два легионера покинули клуб КПЛ на фоне провала в сезоне

©ФК "Атырау"

ФК "Атырау" объявил об уходе двух иностранных футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "нефтяников".

Клуб покинули грузинские легионеры Гиорги Гадрани и Гия Чадунели. Контракты с обоими защитниками были расторгнуты по обоюдному согласию.

Гадрани в текущем сезоне провел восемь матчей за "Атырау" и не смог отметиться результативными действиями.

У Чадунели на счету семь матчей во всех турнирах и один ассист. Отметим, что в 2024 году Гия выступал за талдыкорганский "Жетысу".

Добавим, что "Атырау" пока проваливает сезон, занимая после 13-ти сыгранных матчей последнюю 14-ю строчку в таблице КПЛ. На счету "нефтяников" всего четыре очка.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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