ФК "Актобе" обыграл "Атырау" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Актобе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
На 35-й минуте легионер из Гаити Жайро Жан забил первый гол, обведя вратаря и, поразив пустые ворота.
Второй гол состоялся на 80-й минуте. Вновь удалось отличиться Жану, который реализовал пенальти.
Таким образом, "Актобе" набрал 32 очка и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. У "Атырау" пять баллов и последнее, 14-е место в КПЛ-2025.
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