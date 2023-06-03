Пауло - Да Силва, 8 (1:0); Пауло - Да Силва, 49 (2:0); Болов, 79 (2:1)

"Кайрат" одержал победу над "Окжетпесом" в матче 12 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Оба гола "Кайрата" на счету Жоао Пауло. Бразилец вывел команду вперед на восьмой минуте, забив пенальти. А закрепил успех на 49-й, отличившись с игры.

Гости отыграли один мяч благодаря 11-метровому на 79 минуте, который реализовал вышедший на замену Руслан Болов.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Набрав три очка, "Кайрат" остался на пятом месте турнирной таблицы. С положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →