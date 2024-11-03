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КПЛ
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Дубль игрока сборной Казахстана изменил тройку лидеров в КПЛ

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Дубль игрока сборной Казахстана изменил тройку лидеров в КПЛ ©ФК "Актобе"

Сегодня, 3 ноября, в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с "Актобе", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 3 ноября, в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с "Актобе", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и завершилась победой актюбинцев со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Амаду Думбия и дважды игрок сборной Казахстана Арман Кенесов. Гол престижа у "горняков" забил Имеда Ашортия.

"Актобе" набрал 40 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, а "Шахтер" с десятью баллами досрочно вылетел из КПЛ.

Сегодня также сыграют "Жетысу" с "Атырау", "Туран" с "Женисом" и "Тобол" с "Астаной".

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 22 13 4 5 34-18 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Актобе ФК Шахтер ФК Футбол

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