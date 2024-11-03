Дубль игрока сборной Казахстана изменил тройку лидеров в КПЛ

Сегодня, 3 ноября, в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с "Актобе", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и завершилась победой актюбинцев со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Амаду Думбия и дважды игрок сборной Казахстана Арман Кенесов. Гол престижа у "горняков" забил Имеда Ашортия.

"Актобе" набрал 40 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, а "Шахтер" с десятью баллами досрочно вылетел из КПЛ.

Сегодня также сыграют "Жетысу" с "Атырау", "Туран" с "Женисом" и "Тобол" с "Астаной".