Дубль легионера решил судьбу матча КПЛ

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги между "Жетысу" и "Атырау", сообщает Vesti.kz.

Игра прошла в Талдыкургане и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0. Автором обоих мячей стал белорус Николай Сигневич.

После победы "Атырау" набрал 35 очков и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы. "Жетысу" с 23-мя баллами оказался на 11-ом месте.

Также сегодня "Тобол" дома сыграет с "Астаной". Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть здесь.