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КПЛ
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Дубль легионера решил судьбу матча КПЛ

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Дубль легионера решил судьбу матча КПЛ ©ФК "Атырау"

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги между "Жетысу" и "Атырау", сообщает Vesti.kz.

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Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги между "Жетысу" и "Атырау", сообщает Vesti.kz.

Игра прошла в Талдыкургане и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0. Автором обоих мячей стал белорус Николай Сигневич.

После победы "Атырау" набрал 35 очков и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы. "Жетысу" с 23-мя баллами оказался на 11-ом месте.

Также сегодня "Тобол" дома сыграет с "Астаной". Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 22 13 4 5 34-18 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Атырау ФК Жетысу ФК КПЛ Футбол

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