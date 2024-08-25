Драмой с отменой гола завершился матч "Кайрат" - "Тобол" в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:59
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 25 августа, алматинский "Кайрат" в рамках 18-го тура казахстанской премьер-лиги в родных стенах принимал костанайский "Тобол", передает Vesti.kz.

Первыми счет открыли хозяева, которые отличились усилиями Жоао Пауло. Однако, во втором тайме голы Ахмед Эль-Мессауди и Давида Енена вывели костанайцев вперед. И все же последнее слово осталось за алматинцами: Андрей Ульшин установил окончательный счет - 2:2.

После этого у "Кайрата" осталось первое место с 31 баллом после 17-ти матчей, но его может обогнать победитель в противостоянии "Ордабасы" - "Актобе". Матч между ними стартует в 20:00 по казахстанскому времени.

При этом, "Тобол" набрал 25 очков в 15-ти играх и включился в борьбу за чемпионство.

Ранее в других встречах 18-го тура "Атырау" обыграл "Шахтер" (1:0), "Елимай" оказался сильнее "Кызылжара" (2:1), "Кайсар" и "Жетысу" не смогли выявить сильнейшего (0:0).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 15 6 5 4 22-16 23
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Тобол ФК Казахстан Футбол

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