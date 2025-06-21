КПЛ
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Драмой с голом на последних минутах обернулся матч 13-го тура КПЛ

©ФК "Елимай"

В Семее завершился матч 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором "Елимай" на своем поле одолел "Туран" со счетом 2:1., сообщают Vesti.kz.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте: нападающий хозяев Фессу Плакка воспользовался моментом и поразил ворота гостей.

Однако во втором тайме "Туран" сумел восстановить равновесие. На 76-й минуте полузащитник команды из Туркестана Ерасыл Сарсенбай отличился точным ударом.

Казалось, матч завершится ничьей, однако в компенсированное время форвард "Елимая" Жан-Али Пайруз на 91-й минуте забил решающий мяч, принеся своей команде важную победу.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
2 Астана 13 9 3 1 28-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
11 Туран 13 3 2 8 12-17 11
12 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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