Драмой с голом на последних минутах обернулся матч 13-го тура КПЛ

В Семее завершился матч 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором "Елимай" на своем поле одолел "Туран" со счетом 2:1., сообщают Vesti.kz.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте: нападающий хозяев Фессу Плакка воспользовался моментом и поразил ворота гостей.

Однако во втором тайме "Туран" сумел восстановить равновесие. На 76-й минуте полузащитник команды из Туркестана Ерасыл Сарсенбай отличился точным ударом.

Казалось, матч завершится ничьей, однако в компенсированное время форвард "Елимая" Жан-Али Пайруз на 91-й минуте забил решающий мяч, принеся своей команде важную победу.