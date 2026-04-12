Вчера 16:01

Драмой с двумя пенальти и красной карточкой завершился матч КПЛ

5-й тур КПЛ-2026: "Окжетпес" - "Иртыш". ©Кадр из видео

Кокшетауский "Окжетпес" обыграл павлодарский "Иртыш" (2:1) в 5-м туре казахстанской премьер-лиге (КПЛ-2026), сообщают Vesti.kz.

Безголевой первый тайм

Матч между командами начался с безголевого первого тайма. Команды создавали моменты, однако не смогли их реализовать. В результате дебютные 45 минут завершились без забитых мячей.

 Всплеск эмоций после перерыва

Основные события развернулись во второй половине встречи. На 76-й минуте полузащитник хозяев Дмитрий Бородин уверенно реализовал пенальти и вывел "Окжетпес" вперёд.

Однако "Иртыш" быстро ответил: уже на 80-й минуте нападающий Мирас Турлыбек восстановил равенство, вернув интригу в матч.

Развязка в концовке

Когда игра уже катилась к ничьей, хозяева вновь получили право на пенальти. На 87-й минуте к точке подошёл полузащитник Нургаини Бурибаев и хладнокровно реализовал удар, принеся своей команде победу.

В самой концовке встречи хавбек хозяев Еркебулан Нургалиев получил красную карточку и был удалён с поля.

Положение в таблице

После этого успеха "Окжетпес" набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав "Елимай" и "Кайрат", у которых также по 11 баллов.

"Иртыш", в свою очередь, с 6 очками остаётся на седьмой позиции.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

