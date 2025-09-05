Главный тренер столичного "Жениса" Андрей Демченко получил дисквалификацию по итогам заседания Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, сообщают Vesti.kz.

Это решение было принято после столичного дерби между "Женисом" и "Астаной" в рамках 22-го тура КПЛ-2025, в котором "желто-черные" одержали победу со счетом 3:2.

"За неспортивное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений и оскорбительных жестов в адрес официальных лиц матча 22 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Женис" - "Астана", в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 ДР главного тренера команды "Женис" Демченко Андрея дисквалифицировать на 4 (четыре) матча. Срок дисквалификации считать с 24 августа 2025 года", - гласит сообщение КФФ.

Напомним, что наставник "Жениса" во втором тайме того матча был удален со скамейки запасных своего клуба.

Сейчас у "Астаны" 46 баллов и лидерство в таблице КПЛ-2025. Клуб по дополнительным показателям обходит "Кайрат".

У "Жениса" 31 очко и седьмое место.