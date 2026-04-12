КПЛ
Вчера 18:54

Диким разгромом завершился матч столичного клуба в КПЛ-2026

5-й тур КПЛ-2026: "Кызылжар" - "Женис". ©ФК "Кызылжар"

Петропавловский "Кызылжар" уверенно провёл матч пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), на своём поле разгромив астанинский "Женис" со счётом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт на 35-й минуте: защитник Анатолий Козленко удачно подключился к атаке и отправил мяч в ворота соперника, задав тон всей встрече.

Во втором тайме преимущество "Кызылжара" только усилилось. На 60-й минуте нападающий Йоннес Бьярталид удвоил счёт, а уже на 74-й минуте Аслан Адиль довёл результат до крупного. Спустя шесть минут Бьярталид оформил дубль, поставив точку в матче — 4:0.

Команда из Петропавловска провела один из самых уверенных матчей со старта сезона и довела игру до разгромной победы без пропущенных мячей.

После этого тура "Кызылжар" набрал 9 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице КПЛ. "Женис", в свою очередь, с 3 баллами занимает 13-ю строчку.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →