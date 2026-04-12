Диким разгромом завершился матч столичного клуба в КПЛ-2026

Петропавловский "Кызылжар" уверенно провёл матч пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), на своём поле разгромив астанинский "Женис" со счётом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт на 35-й минуте: защитник Анатолий Козленко удачно подключился к атаке и отправил мяч в ворота соперника, задав тон всей встрече.

Во втором тайме преимущество "Кызылжара" только усилилось. На 60-й минуте нападающий Йоннес Бьярталид удвоил счёт, а уже на 74-й минуте Аслан Адиль довёл результат до крупного. Спустя шесть минут Бьярталид оформил дубль, поставив точку в матче — 4:0.

Команда из Петропавловска провела один из самых уверенных матчей со старта сезона и довела игру до разгромной победы без пропущенных мячей.

После этого тура "Кызылжар" набрал 9 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице КПЛ. "Женис", в свою очередь, с 3 баллами занимает 13-ю строчку.